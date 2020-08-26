Оперштаб о возобновлении международных авиарейсов

Идут переговоры о возобновлении авиарейсов с разными странами. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Хикмет Гаджиев добавил, что предпринято обращение к компании Lufthansa о возобновлении рейса Баку - Франкфурт.

По его словам, поступили обращения и от других авиакомпаний и ведутся переговоры о возобновлении авиарейсов с разными странами.