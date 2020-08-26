Помощник президента Азербайджана: «Мы не удовлетворены объяснениями России...»
«Вооружение Армении в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность у азербайджанской общественности, у нашего государства», - сказал сегодня помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает Report.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что этот вопрос был поднят и президентом Ильхамом Алиевым перед президентом России.
«Из России перевозятся грузы в различных направлениях, и это вызывает обеспокоенность у нашей общественности. Мы не вполне удовлетворены объяснением российской стороны, ждем внесения ясности в вопрос о том, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении. В ходе товузских событий Армения показала, что продолжает оккупационную политику. Мы не удовлетворены ответом, что якобы самолеты перевозили стройматериалы. Грузы можно перевозить и другими способами», - сказал помощник главы Азербайджана.