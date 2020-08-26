Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 19-21, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью - 65-75%, днем 35-40%.

На пляжах Апшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

30 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 28-32, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

30 августа на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.