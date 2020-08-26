Бакинский метрополитен не будет работать до 15 сентября. Как сообщает haqqin.az, это решение нашло отражение в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики № 236 от 3 июля 2020 года «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима».

Согласно решению, в пункте о прекращении пассажироперевозок в Бакинском метрополитене слова «31 августа» заменены словами «15 сентября». То есть пассажироперевозки в Бакинском метрополитене не будут осуществляться до 06:00 15 сентября 2020 года.