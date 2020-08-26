ОАЭ сняли бойкот с Израиля

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о снятии бойкота с Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ограничения сняли после того, как президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян отменил декрет от 1972 года, который вводил бойкот и санкции в отношении тех, кто его нарушал. Указывается, что мера направлена на «поддержку двустороннего сотрудничества с целью дальнейшего установления двусторонних отношений».

С отменой бойкота как компании, так и частные лица из ОАЭ смогут работать с коллегами из Израиля.