Во Франции автомобиль сбил насмерть гендиректора "Бондюэль"
Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов "Бондюэль" Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал BFMTV.
Décès de Jérôme Bonduelle, directeur général de Bonduelle https://t.co/QZbtoXKdbC via @lsa @ChouetteAgile @FCazals @Denis_Ferrand @olivier_frey— Pierre AGERON (@PierreAGERON) August 29, 2020
Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Лилль. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.
Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался.
Продукция компании "Бондюэль" широко представлена не только во Франции, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, США, Канаде и других государствах.