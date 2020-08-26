Во Франции автомобиль сбил насмерть гендиректора "Бондюэль"

Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Лилль. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.

Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался.

Продукция компании "Бондюэль" широко представлена не только во Франции, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, США, Канаде и других государствах.