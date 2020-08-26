Европа должна придерживаться справедливого подхода к Турции и ее правам в Средиземном и Эгейском морях. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя «Анадолу» итоги неформального саммита глав МИД стран ЕС.

По словам Октая, на его памяти еще не было случая, чтобы Евросоюз выступал на стороне Турции. В Европе не озвучивалось ни одного протурецкого заявления, отметил он.

«В Европе до сегодняшнего дня игнорировали геологоразведочные работы, проводимые в Средиземноморье, однако как только речь зашла о Турции и разведке месторождений на турецком шельфе, ситуация изменилась. В ЕС начали выражать бурное недовольство, что, естественно, наводит на ряд вопросов», - сказал вице-президент.

Фуат Октай подчеркнул, что Турция не поступится своими интересами в регионе.