Фуат Октай: «Еще не было случая, чтобы Евросоюз выступал на стороне Турции» фото
Европа должна придерживаться справедливого подхода к Турции и ее правам в Средиземном и Эгейском морях. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя «Анадолу» итоги неформального саммита глав МИД стран ЕС.
По словам Октая, на его памяти еще не было случая, чтобы Евросоюз выступал на стороне Турции. В Европе не озвучивалось ни одного протурецкого заявления, отметил он.
«В Европе до сегодняшнего дня игнорировали геологоразведочные работы, проводимые в Средиземноморье, однако как только речь зашла о Турции и разведке месторождений на турецком шельфе, ситуация изменилась. В ЕС начали выражать бурное недовольство, что, естественно, наводит на ряд вопросов», - сказал вице-президент.
Фуат Октай подчеркнул, что Турция не поступится своими интересами в регионе.
Политик отметил, что Турция не собирается идти на уступки ни в Средиземном, ни в Эгейском морях.
«Анкара предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземноморье. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта», - предупредил Октай.