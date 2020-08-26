В Баку выявлен нарушивший правила карантинного режима массажный салон, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в Управление полиции Хатаинского района поступила информация о том, что на проспекте Ходжалы, 29, в нарушение правил особого карантинного режима действует массажный салон. Сотрудники районного управления и 37-го отделения полиции выявили, что под вывеской Hamam Center по данному адресу гражданам оказываются услуги массажа. В ходе полицейского рейда были задержаны 10 женщин и владелец массажного салона Азер Агаев.

В отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических норм были составлены протоколы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован.