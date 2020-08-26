COVID-19 в США: десятки тысяч зараженных и сотни умерших за сутки

Более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрированы 46 156 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 976 человек.

Днем ранее эти показатели составляли 45 966 и 1 116 соответственно.

По последним данным университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 5 917 817 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 181 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов заразившихся.