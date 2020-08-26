Администрация президента Азербайджана: «Армения воспользуется ополчением в грязных целях»

В последние дни в Армении приняты решения о создании военных формирований, состоящих из гражданских лиц. Мы расцениваем это как очередной пример демографического кризиса в Армении. Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает haqqin.az.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что это решение свидетельствует о серьезных затруднениях, с которыми столкнулись армянские вооруженные силы в комплектации своего личного состава, поэтому в группы различного военного назначения привлекаются гражданские лица: «Это также показывает то, что нынешнее руководство Армении, подобно большевикам, пытается создать для себя военные отряды, чтобы можно было воспользоваться ими в грязных целях и внутри страны».

По словам помощника президента Азербайджана, в ходе событий в Товузе еще раз стало очевидно, что армянские вооруженные силы не могли укомплектовать свой личный состав, поэтому старались разместить на передовой личный состав из оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и наемников из стран Ближнего Востока: «Политика Армении заключается в размещении на передовой наемников, и факты их гибели в военных операциях скрываются. Они не состоят на учете в армянских вооруженных силах, и таким образом Армения пытается преподнести все так, что якобы в армянской армии потерь нет».