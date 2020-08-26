Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравительное письмо по случаю национального праздника Кыргызской Республики – Дня независимости президенту Сооронбаю Жээнбекову, сообщает АзерТАдж.

«Убежден, что азербайджано-кыргызские связи, традиционные отношения дружбы и сотрудничества и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Хочу подчеркнуть, что в период, когда человечество ведет борьбу с пандемией COVİD-19, азербайджанский народ солидарен с братским народом Кыргызстана», - говорится в послании главы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также пожелал Кыргызстану постоянного благосостояния и процветания.