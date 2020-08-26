Две львицы растерзали спасшего их хозяина

В ЮАР две львицы растерзали спасшего их несколько лет назад 68-летнего местного жителя, сообщает Telegraph.

Зоозащитник Вест Мэтьюсон вывел на прогулку двух львиц, после чего животные набросились на него и растерзали. Его жена попыталась спасти его, но мужчина уже получил смертельные раны.

Невестка погибшего считает, что львицы не хотели причинить ему вреда, потому что они не стали его есть. По ее мнению, они просто начали играть с мужчиной в какую-то жестокую игру.

Мэтьюсон спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Впоследствии они жили в его сафари-парке и охотились на диких животных.

Примечательно, что эти же животные уже убили человека три года назад. Тогда Мэтьюсон заступился за них, объяснив, что львицы не агрессивны и спокойны.

Сейчас их поместили в приют для животных, которым грозит исчезновение, откуда потом их выпустят в дикую природу.