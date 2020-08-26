Сотрудники МВД провели в Барде комплексные оперативные мероприятия против лиц, грубо нарушивших общественный порядок, сообщает пресс-служба министерства.

В органы правопорядка поступила оперативная информация о том, что в Барде группа преступников продавала наркотики, незаконно хранила в своих квартирах огнестрельное оружие и боеприпасы, а также совершила серию хулиганских действий. Эта информация была проанализирована и изучена, а факты тщательно исследованы.

Сотрудники Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и Главного управления МВД по борьбе с наркотиками, а также сотрудники Управления полиции Бардинского района провели 27 августа операцию, в ходе которой были задержаны 11 ранее судимых жителей Барды – Дильгам Сафаров, Имади Аблуазимов, Халил Гейдаров, Айхан Аббасов, Ризван Мамедов, Имдад Абдуллаев, Заур Гаджиев, Муса Шарифханов, Хагани Мамедов, Эхтирам Исаев и Севдияр Азизов.

При них в их квартирах в ходе досмотра были найдены большое количество наркотиков и психотропных веществ, один пистолет системы Наган, большое количество холодного оружия и электронные весы.

Против задержанных были возбуждены уголовные дела, а Наримановский районный суд вынес в их отношении решение о мере пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению иных преступных фактов, совершенных этими лицами.