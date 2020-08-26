Оперштаб: в Гобустанской тюрьме найден очаг коронавируса

В результате проведенных тестирований 29 августа было зарегистрировано 188 новых случаев заражения, в Азербайджане наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Были расследованы причины роста и выявлено, что в тюрьме Пенитенциарной службы, расположенной в поселке Гобустан, а также на Баиловском производственном участке AZFEN были найдены очаги инфицирования коронавирусом.

В результате обследований были выявлены заражения коронавирусной инфекцией у двух сотрудников тюрьмы в поселке Гобустан.

Были тут же изолированы и протестированы те, кто контактировал с ними. В итоге у 5 сотрудников и 19 заключенных результаты тестов оказались позитивными. Состояние заразившихся удовлетворительное, у них у всех заболевание протекает бессимптомно, ухудшения не наблюдается.

В настоящее время в Гобустанской тюрьме введен строгий эпидемиологический контроль, продолжаются необходимые меры по предотвращению распространения вируса.

Другой очаг заражения был выявлен в СП AZFEN - у 20 сотрудников предприятия результаты тестов оказались позитивными. В настоящее время на данном предприятии проводятся профилактические и противоэпидемические работы по стабилизации эпидемиологической ситуации.