Глава Минздрава Молдовы заразилась коронавирусом

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну заболела COVID-19. Как пишут молдавские СМИ, об этом она сама сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Минздрава Молдовы отметила, что в настоящее время продолжает бороться с болезнью, но уже не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на коронавирус.

«Это сложно как морально, так и физически, но я следую лечению, прописанному врачами, и надеюсь, что легко перенесу COVID-19», - написала Думбрэвяну.

Она также призвала граждан заботиться о своем здоровье и поблагодарила сотрудников медицинской системы, которые с «преданностью и смелостью» работают в режиме нон-стоп.

Как информирует Минздрав республики, эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. К настоящему моменту в республике 36 404 человека (около 1% населения) заразились коронавирусом.