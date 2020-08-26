Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале, передает РИА Новости.

На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест.

"Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.

Сегодня в Берлине проходит масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли почти 20 тысяч человек.