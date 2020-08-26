Акция протеста по отрицанию коронавируса в Лондоне

Более 10 тыс. сторонников конспирологической версии причин появления коронавируса нового типа приняли в субботу в манифестации, состоявшейся на Трафальгарской площади в центре британской столицы. Такую оценку приводит газета Daily Mail.

По ее информации, к собравшимся обратился британский конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор Дэвид Айк. Ранее в этом году он выступал с утвреждениями, что вышки мобильной связи 5G могли способствовать распространению коронавирусной инфекции, после чего Facebook удалила его аккаунт из социальной сети. Как говорится в статье Daily Mail, выступающие подвергли жесткой критике кабинет министров за его позицию в отношении пандемии, которую они охарактеризовали как "мошенничество" и "надувательство".

На распространенных фотографиях видно, что среди участников акции протеста, которая спустя какое-то время плавно перетекла к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, очень мало людей использовали маски. Надписи на плакатах свидетельствовали о том, что собравшиеся люди не доверяют Всемирной организации здравоохранения, выступают против массовой вакцинации населения, полагают, что маски снижают иммунитет, и призывают "остановить тиранию врачей".

В пресс-службе столичной полиции, отказались приводить оценку числа собравшихся, заметив, что никаких инцидентов на момент телефонного разговора зафиксировано не было. Накануне акции протеста Скотленд-Ярд распространил заявление, в котором предупредил, что в нынешней ситуации массовые скопления людей компаниями свыше 30 человек продолжают оставаться под запретом, а их участникам грозят штрафы. Тем не менее о каких-либо задержаниях не сообщается.

По данным, опубликованным в субботу на сайте правительственной информации, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 332 752, а число летальных исходов - 41 498. За последние сутки отмечено 12 летальных исходов и более 1,1 тыс. инфицирования.