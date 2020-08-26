При обрушении ресторана в Китае погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли при обрушении ресторана в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщает новостное агентство «Синьхуа».

Как рассказали очевидцы, трагедия произошла около 09:40 по местному времени, когда в помещении двухэтажного здания праздновали день рождения 80-летнего местного жителя. Примерно через десять часов после обрушения из-под обломков извлекли 45 человек. Из них 17 человек погибли, еще семь были тяжело ранены, остальные 21 получили легкие ранения.

На данный момент поиски людей под обломками продолжаются.