Человек самой мирной и гуманной профессии – врач Мустафаев увлеченно и добросовестно работал в Девечинской районной больнице, лечил людей и собирался свою жизнь посвятить этой благородной миссии. Но началась война в Карабах е, и он не смог оставаться в стороне от событий, в которых решалась судьба его Родины. Белый халат врача он сменил на армейскую форму, а вместо автомата взял в руки камеру.

Свое новое призвание Чингиз увидел в репортерской деятельности - честной и неподкупной тележурналистике, способной рассказать всему миру об агрессии, предпринятой армянской военщиной против Азербайджана, и в то же время побуждающей азербайджанский народ на борьбу с врагом. Для себя он выбрал не автомат, а телекамеру – не менее действенное оружие для защиты чести и достоинства Отечества.

Чингиз Мустафаев стал одним из первых, кто прорвал информационную блокаду, в которой оказалась республика в 90-х, рассказав и показав в своих репортажах, которые транслировались ведущими телевизионными агентствами и телеканалами Америки и Европы, как армянские боевики захватывают азербайджанские земли, как издеваются и убивают их мирных обитателей, как зверски уничтожают население целого города Ходжалы.

Человек неординарный и талантливый, он очень скоро стал профессиональным военным журналистом, бесстрашно, под пулями снимая схватки с врагом, рассказывая об отважных азербайджанских солдатах. Передачи созданной им студии «215 КЛ» - «Никто не будет забыт», «Лицом к лицу», репортажи с мест боевых действий, затаив дыхание, смотрела вся страна, а молодежь после эфира Чингиза Мустафаева шла на фронт добровольцами.

15 июня 1992 года во время ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Ч.Мустафаев был смертельно ранен осколком мины при попытке запечатлеть наступление азербайджанской армии. Камера в этот момент продолжала снимать. В 1993 году ему посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Сегодня Чингизу Мустафаеву могло бы исполниться 60 лет. Но Родина была в опасности, и он пошел ее защищать, воевать своей камерой, своим журналистским даром и навечно остался в памяти народа молодым, улыбчивым, добрым и отважным парнем, смыслом жизни которого было верой и правдой служить своей стране, своим соотечественникам, независимой журналистике…