В Турции 39 жертв, 1549 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 39 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 284. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SaboLENtLV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2020
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 267 064, за прошедшие 24 часа 1 549 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 003 человека, общее число выздоровевших достигло 242 812 человек.