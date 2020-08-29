Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 29 августа 2020, 23:34

После того как были сняты некоторые карантинные ограничения, касающиеся деятельности торговых объектов, помимо внутренних, несколько оживились и торговые операции с зарубежными странами. И вновь, как в прежние, более благополучные времена, главным экспортным товаром Грузии для Азербайджана стали подержанные автомобили… Машина – это роскошь

Несмотря на то, что прогнозы по пандемии все еще неблагоприятны, экономика практически всех стран неуклонно скатывается вниз, а финансовое состояние населения более чем нестабильно, граждане и Грузии, и Азербайджана, в общем, наши люди, первым делом бросились приобретать эти самые бэушные автомобили – грузины непосредственно из-за границы, а азербайджанцы у грузин. То есть покупают то, что вовсе не является предметом первой необходимости и зачастую становится скорее источником головной боли, чем комфорта – обслуживание, техосморт, ремонт, страховка, пробки, отсутствие парковочных мест… Когда-то говорили: «Машина не роскошь, а средство передвижения». Было это во времена, когда слово «пробка» имело только одно значение и ассоциировалось исключительно с бутылкой. Прошли десятки лет, и ситуация радикально изменилась: сегодня машина - это именно роскошь, а не средство передвижения. Если хорошенько подсчитать, можно прийти к неожиданному выводу, что сегодня ездить на такси ничуть не дороже, чем на собственном авто. Безусловно, собственно стоимость поездки на таксомоторе выше, чем расходы на топливо на то же расстояние для своей машины, но надо учитывать и сопутствующие траты – немалая цена автомобиля плюс те же ремонт, техосмотр, страховка. Не говоря уже о паркинге, который тоже денег требует – если, конечно, случилось чудо, и место найдется. По сути, собственный автомобиль нужен лишь в отдельных случаях – например, при изрядном шопинге, да и вообще когда надо что-то перевозить. Все мы бывали в Европе И что мы там видим? Нет, конечно, автомобилей на душу населения там намного больше… Но первое, что узнаем, это то, что немалое число граждан, в семьях которых по две-три машины, на работу и даже в гости предпочитают ездить на общественном транспорте. В Лондоне, Берлине, Париже менеджеры крупных компаний, у которых в гараже спортивная машина по цене средней квартиры в Баку или Тбилиси, на работу ездят на метро. Потому что так удобнее!

Для нас это прямо-таки культурный шок. Такое в нашем регионе немыслимо. Как только среднестатистический грузин или азербайджанец покупают машину – они вообще перестают ходить пешком и считают делом чести отправляться за хлебом в соседний магазинчик исключительно на авто. Пешком – разве что по собственной квартире. Если когда-нибудь изобретут транспорт для езды из спальни на кухню, то нетрудно догадаться, в каком месте земного шара он будет самым востребованным. Это сугубо ментальное различие. Европейцы - люди практичные: если из пункта А в пункт Б добраться на автобусе можно быстрее, чем на своей машине – они поедут общественным транспортом. Потому что так быстрее! Что сделает в этой ситуации кавказец? Убьется, зажарится в пробке, будет проклинать всех подряд – но доедет на машине, собственной… Для наших людей автомобиль – это не просто средство передвижения. Это кумир на четырех колесах, которому поклоняются, ради которого можно не пить и не есть, но бензин регулярно заливать. А мы - это Европа 50 лет назад Наверное, это отголосок древних времен, когда иметь коня было важно и престижно. С той поры прошло немало лет, железный конь уже прочно занял место крестьянской лошадки, но мозги остались те же. Отношение к коню, как к чему-то сакральному, автоматически перешло на автомобиль. Причем укоренилось это в сознании абсолютно всех слоев населения. По многих других вопросах наши общества разделены на традиционалистов и модернистов, на консерваторов и либералов, но в том, что касается автомобиля, - все идеологические барьеры сметены. Либеральный, европейски ориентированный грузин, сев за руль, тут же становится грузином обыкновенным… По сути, мы - это Европа 50 лет назад. Известный блогер Илья Варламов как-то разместил в соцсети фотографии европейских городов в 50-60-е годы. До боли знакомая картинка – запруженные машинами улицы, пешеходы, снующие между автомобилями, на тротуарах не протолкнуться, как попало, везде приткнуты машины. В общем, если не знать, что это Амстердам 50-х прошлого века, можно решить, что фото Баку или Тбилиси 2020-го.

Европа свое нынешнее отношение к частному авто выстрадала за многие десятки лет неубывающих пробок, дорогущих паркингов, несусветных налогов на машины и прочих расходов. По сравнению с прошлым веком европейские города ныне неузнаваемо изменились: теперь там почти нет пробок, и подавляющая часть населения в будни садится за руль лишь в случае крайней необходимости, а в выходные – только если отправляется на уикенд за город или в торговый центр, чтобы закупиться минимум на неделю. Мэрии европейских городов действуют по установленной шкале приоритетов – все привилегии на улицах для пешехода. В первую очередь все для него, любимого – широкие тротуары, островки безопасности на проезжей части и т.д. Словом, как в старом советском анекдоте - «Ты только ходи…» Второй приоритет – велосипедисты. Для них везде выделенные дорожки, бесплатные стоянки, в общем, двухколесные машины всячески приветствуются. Ну и третий приоритет – общественный транспорт: автобусы, трамваи и прочее. Для них – выделенные линии, чтоб не стояли в пробках, и расстояние, которое на машине можно преодолеть за полчаса, на автобусе удается покрыть за минут за 10-15. Ну и если что-то еще останется, то эти крохи будут брошены автомобилистами – «нате, подавитесь». В итоге пробки из Европы переместились в развивающиеся страны. Парадокс нашего времени: чем страна богаче – тем меньше ее граждане ездят на собственных авто, чем беднее – тем больше. В Карачи на машинах ездят гораздо больше, чем в Лондоне…