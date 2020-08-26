В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Бывший сотрудник правительства Британии рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный звонок от Владимира Путина.

По словам Ника Тимоти, экс-главы администрации при Терезе Мэй, инцидент случился в 2017 году на официальном обеде с британской делегацией.

Как передает Newsweek, кто-то обмолвился, что российский лидер просил о телефонном разговоре с Трампом. Услышав это, Трамп «закричал через стол на своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна».

«Трамп закричал на Флинна: Если Путин хочет мне позвонить, просто свяжите его со мной», — процитировал Тимоти президента США.