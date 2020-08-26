Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 01:12

В Туркменистане будет создан двухпалатный парламент - Национальный Совет, и принята новая Конституция. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в случае ухода с поста главы государства становится председателем сената – Халк Маслахаты, и продолжает уже в новом качестве править страной.

Конституционная реформа, начатая год назад по предложению президента Гурбангулы Бердымухамедова, подходит к завершению. 25 сентября состоится заседание Халк Маслахаты (Совета старейшин), в ходе которого будет рассмотрен проект нового Основного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». В проекте новой Конституции около трех десятков новшеств. Как сообщила председатель Меджлиса Гульшат Маммедова, удалена одна статья, добавлены три новых. Дополнения и изменения коснулись 27 статей. По словам Маммедовой, при работе над проектом Основного закона были учтены «тысячи предложений от граждан». «Люди выражали поддержку инициативам главы государства, основанным как на международном опыте, так и на опыте предков в управлении государством и обществом, то есть, на исторических корнях», - подчеркнула на итоговом заседании Конституционной комиссии Гульшат Маммедова. Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение тем, что «тысячи граждан поддержали его идею переименовать парламент в Национальный Совет и сделать его двухпалатным». Верхней палатой станет Халк Маслахаты, нижней – Меджлис. К слову, для общественности тысячи граждан, «приславших тысячи предложений» и одобривших перемены, остались неизвестными, как и сам текст проекта нового Основного закона.

Профессор, член рабочей группы Конституционной комиссии в интервью ресурсу CentralAsia.news Мурад Хаитов отметил важность принятия нового основного закона, поскольку со дня принятия первой конституции прошло много времени, а «изменения туркменского общества и государства требуют изменения и Основного закона страны». По его словам, развитие современного демократического государства диктует необходимость внесения поправок в Конституцию Туркменистана. Как это было Первая Конституция Туркменистана была принята в 1992 году и в последующем неоднократно подвергалась изменениям. Так в 1995 году был конституционально закреплен нейтральный статус туркменского государства, который первый президент Сапармурат Ниязов, носивший титул Туркменбаши, использовал для изоляции страны от остального мира. В 1999 году Туркменбаши получил право быть главой государства всю жизнь, а в 2003 году был отменен принцип разделения ветвей власти. Они стали подотчетны Народному совету (Халк Маслахаты) – высшему органу государственной власти и управления. Попутно было кодифицировано сращивание государственного права с древними традициями кочевых племен. Общество стало жить не по закону, а по ниязовской духовной конституции – «Рухнама», составленной на мистификации прошлого.

Ниязов планировал уйти с поста президента, но остаться главой созданного им Народного совета. Спустя полтора года после его кончины, в 2008 году новая власть объявила о решительном пересмотре конституционного строя Туркменистана. С приходом к власти Бердымухамедова началась оттепель. В стране отменили все ниязовские новшества, в том числе обязательное изучение книги «Рухнама», календарь покойного президента, вернули полное среднее образование, оперу, балет и цирк, даже компьютеризировали школы и детские сады. В законе 2008 года поправки оказались направлены на улучшение имиджа страны. В частности, были внесены изменения, касающиеся социальной защищенности граждан, стабильности, а также разделения власти, прав молодежи и политического многообразия. Появился новый раздел о президенте, меджилисе, кабинете министров и Верховном суде Туркменистана. То есть в стране впервые произошло разделение государственной власти на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Одновременно был упразднен Совет старейшин – народный орган над всеми ветвями и органами власти. В Основном законе также были закреплены система многопартийности и принцип плюрализма политических взглядов. В 2016 году поправками в Конституцию отменили возрастные ограничения избрания президентом - прежде президентом мог быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет и не старше 70 лет. В 2017 году Гурбангулы Бердымухамедов вернул правовой статус Совету старейшин, повысил его роль, переименовав в Халк Маслахаты. Главный в стране станет Халк Маслахаты В новой редакции Конституции верхняя палата парламента будет называться Халк Маслахаты. При этом статья 6 о разделении ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную исключена. Согласно проекту закона, в состав Халк Маслахаты входят по восемь представителей от каждого велаята (области) и города с правами велаята, которые избираются тайным голосованием на заседаниях Халк маслахаты велаятов и Ашхабада. Восемь членов Халк Маслахаты назначаются президентом.

Меджлис состоит из 125 депутатов, они избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. Согласно проекту Конституции, каждый бывший президент будет оставаться членом Халк Маслахаты, если только сам не откажется от этого. В опубликованном проекте Основного закона заявлено, что исполнять обязанности тяжело больного президента должен будет глава Халк Маслахаты. При этом председатель Народного совета (как и глава Меджлиса – нижней палаты парламента) будет избираться тайным голосованием и не может одновременно занимать должность министра, хякима (главы территориальной администрации), арчина (главы органов местной власти), судьи, прокурора. До сих пор эти ограничения действовали лишь в отношении депутатов Меджлиса, сообщило госинформагентство Туркменистана. Эксперты считают, что Бердымухамедов в случае ухода с поста главы государства станет председателем Халк Маслахаты и продолжит уже в новом качестве править Туркменистаном. Такой вариант пожизненного правления готовил себе и Туркменбаши. Сдержки и противовесы Профессор Хаитов считает, что с формированием двухпалатного парламента вводится дополнительная система сдержек и противовесов в законодательной власти. По его словам, Национальный Совет будет осуществлять и представительские, и законодательные функции. «Под представительской функцией парламента следует понимать Национальный Совет как общенациональный форум, на котором предполагается открыто и публично будут обсуждаться важнейшие вопросы государственной и общественной жизни страны. С другой стороны, парламент представляет собой законодательный орган, деятельность которого исключительно направлена на принятие законов. Таким образом, в конституционной характеристике присутствует органическое сочетание в одном (едином) органе двух взаимосвязанных функций одновременно – представительной и законодательной», - высказал свое мнение туркменский профессор. Более серьезных изменений в новой редакции Основного закона нет. Как нет и общепринятой нормы о равенстве всех перед судом и законом, безусловной свободе передвижения, включая выезд за рубеж, и многих положений, проистекающих из обязательств Туркменистана в ООН, ее договорных органах (конвенциях), а также из членства в ОБСЕ.