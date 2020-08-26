Глава ПНС Ливии назначил нового министра обороны и начальника генштаба ВС

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж в субботу назначил нового министра обороны и начальника генерального штаба вооруженных сил, передает ТАСС.

Как сообщает информационный портал "Ахбар Либия", по итогам заседания Президентского совета под председательством Сарраджа было принято решение назначить главой Минобороны Салахаддина ан-Намруша, который до сих пор занимал пост заместителя руководителя оборонного ведомства.

Другим указом Саррадж назначил Мухаммеда Али аль-Хаддада начальником генерального штаба армии ПНС. Прежде он командовал центральным военным округом.

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