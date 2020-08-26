Уличный художник спас 100 беженцев

Haqqin.az не раз писал о ситуации с беженцами из стран Северной Африки, многочисленных их трагедиях на море. Только что появилась информация, что известный во всем мире уличный художник под псевдонимом Бэнкси решил помочь беженцам с берегов Средиземного моря. Он отправил в регион яхту под названием The Louis Michel и таким образом спас жизни 100 человек.

Бэнкси приобрел розовую яхту, задачей которой было спасать североафриканских беженцев, направляющихся в Европу. (Интересно, что 30-метровая яхта носит имя известного французского анархиста XIX века). Художник внес свой финансовый вклад в организацию миссии по спасению людей на море.

Но Бэнкси не был бы самим собой, если бы и тут не продемонстрировал оригинальную выдумку. Яхта преображена с помощью девушки, нарисованной им в спасательном жилете, прислонившейся к бакену в виде сердца.

Как сообщило издание The Guardian, яхта The Louis Michel стартовала 18 августа этого года из испанского порта и сыграла ключевую роль в спасении 89 человек (среди них, женщин и детей), которые пробовали переплыть море на обычном понтоне. Спасательная миссия состоялась 27 августа.

По информации британской газеты, плавательное средство сейчас находится в середине Средиземного моря, где ее экипаж помог еще двум командам в спасении других беженцев. Всего в результате этой миссии смерти избежали 105 человек.

Бэнкси начал свое благородное дело финансирования важной миссии в прошлом году, когда послал электронное письмо Пии Клемп, бывшему морскому капитану, которая помогла спасти жизни тысячам человек. Текст этого письма приводит The Guardian:

«Привет, Пиа! Слышал о твоей истории из газет. Ты для меня являешься казаком. Я художник из Великобритании и сделал пару вещей на тему мигрантов, но не могу долго держать деньги в кармане. Можешь ли ты использовать их на покупку лодки или на что-то другое? Дай мне знать. Хорошая работа. Бэнкси».

В экипаже The Louis Michel было 10 спасателей, происходящих из разных культур и разного вероисповедания. Но объединило одно — быть антирасистами, у которых есть сильная потребность помочь другим людям.