Армия Великобритании — государства-члена НАТО рассматривает радикальные реформы, которые коснутся ее структуры, деятельности и оснащенности. Среди самых больших перемен шагов на пути перемен — отказ от танков и тяжелых бронированных машин. Цель проста — снижение расходов и концентрация на сфере кибербезопасности. Так пишет влиятельная The Times, на которую ссылается PAP.

Руководители британских вооруженных сил разработали и представили планы отказа от танков в рамках новейшего предложения по модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства. Одновременно это позволило бы британцам сосредоточиться на других военных ресурсах, имеющих преимущество перед бронированными машинами.

Такая концентрация, с точки зрения реформаторов, может коснуться авиации и кибербезопасности.

Британское правительство уже анализирует предлагаемые идеи. Одним из аргументов отказа от танков являются огромные расходы на их модернизацию. Устаревшие 227 танков Challenger-2 и 388 боевых бронетранспортеров Warrior могут вскоре выйти в тираж. Оба вида вооружений были признаны в прошлом году «устаревшими».

Министерство обороны выдвинуло аргумент, что меняющийся характер военных действий требует больших инвестиций в киберпространство, деятельность в околокосмических и новаторских технологиях.

Бюджет на оснащение армии уже ограничен, а ведомство готовится к уменьшению его финансирования. По данным The Times, армия могла бы позволить себе сейчас модернизацию максимум 170 Challenger’ов.

«Мы знаем, что надо принять целый ряд смелых решений, чтобы именно позаботиться о британской безопасности и вернуть равновесие оборонных интересов, чтобы противостоять новым угрозам, перед которыми мы стоим», - цитирует издание правительственный источник.

По мнению газеты, концепция модернизации танков Challenger или закупок немецкого Leopard-2 все еще рассматривается, но британское правительство также зондирует настроения среди партнеров по НАТО, как союзники среагировали бы на отказ от тяжелых боевых машин и изменения характера британского участия в альянсе.

Новая роль была бы сосредоточена на придании ведущей роли штурмовой авиации, предлагая как вклад Британии, 50 вертолетов Apache вместе с транспортными вертолетами и разведчиками, а также обучение и техническую поддержку.

Великобритания предложила бы также участие бригад, которые могли бы быстро вступить в зону боевых действий, а также увеличила бы свои возможности в области кибербезопасности и неконвенциональных военных действий.

По сведениям газеты, британские офицеры связи обсуждали этот план в последние недели в разговорах с командованием американской армии в Европе и сухопутным командованием НАТО в Измире в Турции. Разработано также предложение о закрытии учебной базы британской армии в провинции Альберта в Канаде, где она пока еще проводит учения с участием своих тяжелых бронемашин.

Однако по мнению высокопоставленного военного источника, цитируемого газетой, план отказа от танков может повредить ведущей роли Великобритании в рамках НАТО и ее статусу главного партнера Соединенных Штатов.

«Попросту нас не будут воспринимать как надежного, ведущего члена НАТО, если мы не будем в состоянии выставлять вооружение для прямой борьбы на поле битвы. Мы останемся позади, как Франция, Германия, Польша и Венгрия», - говорит источник.

В свою очередь, генерал Ричард Барронс, бывший командующий вооруженных сил, выразил поддержку для изменения структуры британских вооруженных сил и сказал, что Великобритания может быть лидером в модернизационных усилиях. Он считает, что будущее за системами автономными, без экипажей, управляемыми издалека, и потому направление всех средств на модернизацию тяжелой техники грозит тем, что в очередном поколении вооружений британские вооруженные силы останутся технологически запоздавшими.

Пресс-секретарь министерства обороны сообщил, что ни одно решение относительно перемен в характере британских вооруженных сил еще не принято. Порученная премьер-министром Борисом Джонсоном разработка видения зарубежной политики, обороны и безопасности Королевства будет закончена только в ноябре.

Так что, пока британские танки продолжают стоять на вооружении армии Ее Величества, и списывать их со счетов рановато.