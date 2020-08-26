МВД пресекло акцию «Ашура» в Хачмазе

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции при несении службы на территории района, несмотря на предупреждения, сделанные в связи с религиозными ритуалами, выявили проведение церемонии «Ашура» в частном жилом доме Эльдара Тахирова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники отдела немедленно остановили церемонию, в отдел были доставлены 14 человек, включая владельца дома и участников ритуала.

С гражданами были проведены разъяснительные беседы в связи с допущенным правонарушением. В отношении владельца дома Эльдара Тахирова и 14 других лиц, нарушивших правила карантина, приняты меры, в соответствии с законодательством.