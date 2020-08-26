Евросоюз выделит миллионы на развитие демократии в Армении

Eвропейская комиссия собралась выделить до двух миллионов евро на укрепление организаций гражданского общества в Армении. Об этом со ссылкой на описание гранта передает RT.

«Чтобы организации были эффективными, жизнеспособными и независимыми субъектами, которые будут вносить свой вклад в развитие демократии, повышение осведомленности граждан и расширение их прав и возможностей», — говорится в описании гранта.

Кроме того, средства должны быть направлены на повышение управленческих навыков представителей организаций гражданского общества и наращивание их взаимодействия с академическими кругами, частным сектором и молодежью.