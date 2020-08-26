Индия отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Нью-Дели уведомил РФ о том, что представители индийской армии не будут участвовать в международных учениях «Кавказ-2020».

Согласно пояснениям министерства обороны Индии, решение связано с эпидемиологической ситуацией в мире. Из-за распространения коронавируса у военных страны возникли проблемы с логистикой, уточнило ведомство.

Ожидалось, что Индия пришлет в Россию 200 военнослужащих.

В военных играх на Кавказе, которые пройдут в сентябре, также заявлено участие Пакистана, Ирана, Китая, Мьянмы и Белоруссии.