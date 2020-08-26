"Барселона" смирилась с уходом Месси

Каталонская "Барселона" согласилась продать нападающего Лионеля Месси английскому "Манчестер Сити".

Как передает The Mirror, сейчас речь идет о 250 миллионах фунтов стерлингов (280 миллионов евро). В этом случае "горожане" должны будут в качестве доплаты отдать защитника Эрика Гарсию. В качестве альтернативных вариантов рассматривается продажа Джона Стоунса, Николаса Отаменди, Бенджамина Менди, Жуана Канселу, Александра Зинченко и Анхелиньо.

Газета утверждает, что оба клуба уверены в том, что Месси продолжит карьеру в "Сити". В частности, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман уже сообщил своим друзьям, что готовится к перестройке команды без Месси.

28 августа руководство каталонской "Барселоны" отказалось обсуждать с Месси детали его ухода из клуба. Журналисты выяснили, что боссы сине-гранатовых готовы встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер. Кроме того, они твердо придерживаются пункта в контракте о выплате отступных в размере 700 миллионов евро.