На кадрах видно, как Надир Салифов выходит из ресторана с группой людей и садится в свою машину. Затем из ресторана выходит Хагани Зейналов и направляется к другой машине. За день до этого Хагани Зейналов также был в этом ресторане. Камеры видеонаблюдения запечатлели его прогуливающимся по парковке и разговаривающим по телефону.

Турецкие СМИ опубликовали видеокадры с камер наблюдения одного из ресторанов в Антальи, где за день до своего убийства в компании знакомых обедал криминальный авторитет Надир Салифов (Лоту Гули). В тот день в ресторане находился и убийца криминального босса 25-летний Хагани Зейналов (Хан Бакинский).

Напомним, что в ночь на 20 августа в Анталье в пятизвездочном отеле в Серикском районе выстрелами в голову был убит азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов. Убийцей Надира Салифова является другой криминальный авторитет из Азербайджана - Хагани Зейналов по прозвищу Хан Бакинский.

Незадолго до смерти Лоту Гули убийца распространил в соцсетях видео, которое свидетельствует, что Лоту Гули шел впереди Хана Бакинского. Все это говорит о том, что убийца тщательно и долго готовился к преступлению.

Совершив убийство, Хагани Зейналов сумел сбежать с места преступления с помощью своего сообщника 25-летнего Амира Хамидли, который поджидал его в машине. Преступники были задержаны на трассе Анталья - Денизли. Сотрудники полиции в условиях строгих мер безопасности доставили их в суд.

В своих показаниях Хан Ахмедлинский заявил, что убил Надира Салифова из-за неприязни к нему.

«Я его вообще не любил. Мы вместе росли, я был его телохранителем. Выполнял эту работу, хотя он мне не нравился. Поэтому я его и убил», - сказал задержанный.

Сообщается, что Лоту Гули очень доверял Хагани Зейналову и фактически знал его с 10-летнего возраста.

Хагани Зейналов в настоящее время задержан по обвинению в умышленном убийстве, а Хамид Амирли в качестве его пособника.