В США во время акции протеста погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений между толпой протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками президента США Дональда Трампа 29 августа в городе Портленд (штат Орегон). Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило агентство Associated Press (АP).

29 августа правоохранительные органы Портленда заявили о задержании 19 участников уличных акций протеста после поджога здания. Как указывалось в пресс-релизе, протестующие в ночь с 28 на 29 августа подожгли здание Ассоциации полиции Портленда и начали бросаться в стражей правопорядка различными предметами, в том числе камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.