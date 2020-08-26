Эрдоган: Турция не пойдет на уступки в Восточном Средиземноморье

Турция не пойдет на уступки в Восточном Средиземноморье в ответ на язык угроз, запугивания и шантажа. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления у Мавзолея Ататюрка в связи с 98-й годовщиной победы в битве при Думлупынаре, передает «Анадолу».

Глава турецкого государства отметил, что Турция продолжит защищать свои права, вытекающие из международного права и двусторонних соглашений.

Турция к столетию Республики в 2023 году будет более сильным государством в экономическом, оборонном и политическом плане, подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что успехи Турции в различных сферах являются ярким свидетельством воли властей защищать права и интересы страны.