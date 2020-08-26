В Баку возможны дожди

Обнародован прогноз погоды на 31 августа. Как сообщили Национальной гидрометеорологической службе, 31 августа в Баку и на Апшеронском полуострове будет в основном без осадков, однако ночью и утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 19-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Апшеронского полуострова будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

31 августа в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.