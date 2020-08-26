В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 11 человек
В столице Дагестана Махачкале попал в аварию рейсовый автобус, на котором десятки человек планировали добраться в Москву.
По данным регионального МВД, автобус выехал с дороги и опрокинулся в Тарумовском районе.
По предварительным данным, причиной аварии стало колесо, отлетевшее от ехавшего рядом КАМАЗа. По другим данным, колесо отлетело у самого автобуса.
В салоне находились 45 человек, 11 из них получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу Тарумовского района, один из них в тяжелом состянии.