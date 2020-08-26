Этот вооруженный конфликт выбивается даже из ряда страшноватых сообщений о столкновениях на расовой почве, ежедневно публикуемых в Америке. Произошло это в городе Кеноша, охваченного протестами после того, как полицейские расстреляли не подчинившегося им чернокожего жителя. Вскоре после этого 17-летний белый подросток Кайл Риттенхаус появился на улицах города с автоматической винтовкой AR-15 в руках и застрелил двух членов движения BLM («Жизни черных важны»).

С тех пор его имя у всех на устах в США. Нация разделилась пополам. Одна часть считает его хладнокровным убийцей. Другая - героем. Снятые на месте происшествия видео свидетельствуют, что его преследовали активисты BLM, кстати, белые. Они попытались свалить Кайла с ног и уже были готовы начать избивать его. И тогда он выстрелил в одного из них. Потом поднялся и пошел в сторону приближающихся полицейских машин с сиренами, но время от времени останавливался и продолжал стрелять по своим преследователям. Больше к нему никто не приближался, а копы проехали мимо него, направляясь к лежащим на асфальте. На сделанных на месте происшествия снимках видно, что у одного из них был пистолет.

Мир в течение многих недель наблюдал, как чернокожие борцы за расовую справедливость бьются с полицией, как поджигают машины и дома, крушат витрины магазинов. Но здесь в бой с ними вступил подросток с детским лицом - типичный американский ученик средней школы. Он, как выясняется, специально приехал в Кеношу, чтобы помогать местным людям защититься от черных мародеров. Из его записей в Фейсбуке видно, что Кайл республиканец, активно поддерживает президента Трампа и боготворит полицию (местные копы сейчас согласны с обвинителями, считающими его убийцей).

Наверное, ни одно из событий последнего времени не говорит столь красноречиво о происходящем в Америке, оказавшейся на грани гражданской войны. Газета Washington Post сообщает, что столкновения между консервативно настроенными гражданами, сторонниками Трампа и активистами BLM происходили в минувшие дни в Техасе, Мичигане, Индиане, Чикаго, Чикаго и Орегоне. Там оппоненты сходились лоб в лоб, между ними происходили драки, но пока они не переходили в вооруженные столкновения.

Судя по всему, это лишь вопрос времени, потому что обе группировки вооружены до зубов. «Мы находимся на той точке поляризации, когда все большее число людей открыто идет на конфронтацию, они намеренно ищут ее», - говорит Марк Питкавадж, историк и исследователь из Центра по предотвращению экстремизма.

Но эта конфронтация проходит не только по признаку: черные против белых, но с новейшими «трендами» - белые против белых и черные против черных.

Всю Америку всколыхнула трагедия маленького Кэннона Хиннанта, белого пятилетнего мальчика, хладнокровно застреленного чepным. Это не была случайная пуля, выпущенная во время перестрелки, которые сейчас регулярно случаются на улицах американских городов. Убийца приставил пистолет к затылку ребенка и нажал на курок.