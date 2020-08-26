В Джейранбатане оштрафован ахунд и еще 29 человек

В Джейранбатане желающие провести церемонию Ашура нарушили правила особого карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района группа лиц собралась перед мечетью с целью провести церемонию "Ашура".

Данные лица, в общей сложности 29 человек, в том числе ахунд Джейранбатанской мечети Кязым Эюбов, были задержаны несшими службу на территории сотрудниками полиции и доставлены в управление.

После проведения профилактической беседы каждый из задержанных был оштрафован.

Среди задержанных оказался житель Абшеронского района Новруз Асланов, разыскиваемый за неисполнение гражданских обязанностей.