Трамп обвинил мэра Портленда в некомпетентности на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп считает, что мэр Портленда (штат Орегон) Тед Уилер некомпетентен в исполнении своих обязанностей в условиях продолжающихся протестных акций и беспорядков в городе, передает ТАСС.

"Бурная реакция, происходящая в Портленде, не может быть неожиданной после 95 дней наблюдения. И некомпетентный мэр признает, что не имеет малейшего понятия о том, что происходит. Народ Портленда больше не будет мириться с отсутствием безопасности", - написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter.

Президент также настаивает на вводе в город Национальной гвардии США. "Национальная гвардия может решить эти проблемы меньше, чем за час. Местные власти должны попросить о вводе Нацгвардии, пока еще не слишком поздно", - указал он.