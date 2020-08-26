Пашинян собрал генералов в Ханкенди

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне в очередной раз прибыл на оккупированные территории Азербайджана и провел там встречи с генералами. По информации армянских СМИ, Никол Пашинян провел совещание с военными, в ходе которого обсудил «углубление военного сотрудничества» с сепаратистским режимом.

Эта формулировка на самом деле подразумевает размещение Арменией дополнительных вооруженных сил в Карабахе.

Также сообщается, что на совещании были обсуждены вопросы «усовершенствования механизмов сдерживания противника». Во встрече принимал участие министр обороны Армении Давид Тоноян, а также представили военного руководства сепаратистского режима.

Участившиеся визиты военно-политического руководства Армении на оккупированные территории Азербайджана говорят о то, что Ереван продолжает свою провокационную политику. С другой стороны, не исключено, что Армения оперативно размещает в Карабахе вооружения, которые были недавно доставлены из России. В список вооружений входят и средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Все это происходит на фоне попыток России возобновить переговоры по урегулированию конфликта. В Баку возникает вполне логичный вопрос, если Москва и вправду хочет возобновить прекращенные переговоры, то на что рассчитаны поставки вооружений Армении? Военная поддержка Москвы лишь побуждает Армению продолжать свою агрессивную политику.