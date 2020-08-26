В Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к еще большей экологической катастрофе, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый премьер-министр независимой Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин.

«Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, — назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», — пояснил он.

По мнению Фокина, в ближайшее время необходимо организовать работу по предотвращению возможной катастрофы. Если этого не сделать, отметил он, вода заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. «Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — заключил Фокин.