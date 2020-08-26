Инара Рафикгызы, собкор 16:26

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу бывшего директора Департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Акпера Гасанова, а также главного бухгалтера Ильгара Гаджиева и сотрудников Орхана Гасымова, Турала Гаджизаде, Тебриза Алиева того же департамента. Всех их обвиняют в присвоении государственных средств и использовании служебного положения в корыстных целях. По данному уголовному делу наряду с Министерством экологии и природных ресурсов потерпевшими по делу проходят 27 человек.

Из обвиняемых лишь Ильгар Гаджиев находится под арестом, остальные под подпиской о невыезде. На прошедшем заседании, отвечая на вопросы адвокатов, Ильгар Гаджиев признался, что знал о том, что на карты 63 внештатных работников перечислялись деньги, которые снимали с этих карт его водитель или водитель Акпера Гасанова. «В других структурах министерства были иные, кроме зарплаты, источники дохода. Там зарабатывали на деревьях и многом другом. В нашем же департаменте брать деньги было неоткуда. Мы же не могли продавать воздух? Вот и вынуждены были прибегнуть к махинациям», - заявил обвиняемый. Также он уверял суд, что у них были непредвиденные расходы. По словам Гаджиева, 12 тысяч манатов были потрачены на поиски пропавших альпинистов, еще 20 тысяч ушли на установку систем комби, на обновление телекоммуникационных линий – 7 тысяч манатов, на буклеты с прогнозами погоды – 20 тысяч манатов, на мытье окон зданий, находящихся на балансе департамента – еще около 25 тысяч манатов. На все это и тратились деньги с карточек так называемых внештатных сотрудников.

А когда бывший министр Гусейнгулу Багиров потребовал у Акпера Гасанова 265 тысяч манатов, эти деньги они взяли у некоего Вюгара. Однако сам обвиняемый бухгалтер А.Гасанов это отрицал, заявляя, что Багиров у него денег не просил и не брал, никакого Вюгара он не знает, а его водитель никогда не обналичивал в банкоматах деньги с чужих карт. «Все, кто снимает деньги с банкоматов, попадают на камеру. На показанных кадрах моего водителя нет», - указал Акпер Гасанов. На что бывший сотрудник Гасанова, а ныне сосед по скамье подсудимых Гаджиев заметил, что этого Вюгара знают все работники департамента. Адвокат также поинтересовался у Ильгара Гаджиева, правда ли, что подсудимые собирались делать какое-то заявление прессе. Как выяснилось, когда на них было заведено уголовное дело, они решили через СМИ разоблачить бывшего своего министра Гусейнгулу Багирова. Однако Багиров, узнав об этом, обещал через своих людей закрыть дело, и они ему поверили. Ильгар Гаджиев подтвердил эту информацию и даже сообщил, что у него до сих пор хранится копия этого обращения. Но Акпер Гасанов пытался опровергнуть и это утверждение, заявив, Гаджиев лжет. Более того, Гасанов настаивал, что упоминать имя Гусейнгулу Багирова на этом процессе не стоит, потому что бывший министр был не в курсе дел их департамента. Затем показания давал Орхан Гасымов. Признать себя виновным по предъявленному ему обвинению он сразу отказался, хотя на следствии свою вину не отрицал и даже обещал возместить часть ущерба, причиненного государству. А то, что теперь все отрицает, он объяснил так: «Не хотел, чтобы у Ильгар муаллима было еще больше проблем, поэтому попытался ему помочь и дал на следствии такие показания. Вообще я лишь считал зарплаты работников. После того как я снимал деньги с карт, я отдавал их Ильгару Гаджиеву». И. Гаджиев подтвердил эту часть показаний Орхана Гасымова и заявил, что переданные ему деньги он доставлял Акперу Гасанову. Орхан Гасымов также добавил, что не знал о сотрудниках, работавших без трудового договора. «Я лишь посылал в банк документы, чтобы открыли банковские карты», - сказал он, заодно пожаловавшись, что на следствии его допрашивали без адвоката. Между тем следствию Гасымов признался, что банковские карты были открыты на людей, не имеющих никакого отношения к департаменту, а деньги, выписываемые на них, присваивались. Он также заявил, что по разработанной И.Гаджиевым и А. Гасановым схеме было присвоено более 450 тысяч манатов, которые эти два человека между собой и поделили.