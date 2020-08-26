В США прошла очередная казнь после 17-летнего перерыва. Мужчина, который похитил, изнасиловал и убил десятилетнюю девочку более двух десятилетий назад, был казнен в Индиане. Об этом сообщает Fox 13.

Речь идет о преступнике по имени Кит Дуэйн Нельсон (Keith Dwayne Nelson), который стал пятым федеральным заключенным, казненным в этом году, и вторым на этой неделе.

Нельсон получил смертельную инъекцию в пятницу, 28 августа, в федеральной тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана, после того как вышестоящий суд отклонил постановление, которое потребовало бы от правительства выписать рецепт на препарат, использованный для казни.