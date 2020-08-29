«В отношении них начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — заявила агентству официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии по состоянию на 17 часов задержали 125 протестующих в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

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Протестующие приблизились к оцеплению возле Дворца Независимости, сообщает DW.

В то же время, по информации ТАСС, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске выдвинулись бронетранспортеры и военные грузовики.

В настоящее время здание Дворца Независимости взято под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск. Проспект Победителей, по которому двигаются протестующие, полностью заблокирован перед резиденцией спецтехникой.

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В Минске проходит масштабный митинг оппозиции. Участники акции собрались на площади Независимости. Сама площадь закрыта, по периметру выставлены металлические ограждения.

Как сообщает Deutsche Welle, в центре Минска наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом, закрыты станции метро.