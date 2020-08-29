Протестующие приближаются к резиденции Лукашенко обновлено 18:37, видео
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии по состоянию на 17 часов задержали 125 протестующих в Минске. Об этом сообщает ТАСС.
«В отношении них начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — заявила агентству официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
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Протестующие приблизились к оцеплению возле Дворца Независимости, сообщает DW.
В то же время, по информации ТАСС, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске выдвинулись бронетранспортеры и военные грузовики.
В настоящее время здание Дворца Независимости взято под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск. Проспект Победителей, по которому двигаются протестующие, полностью заблокирован перед резиденцией спецтехникой.
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В Минске проходит масштабный митинг оппозиции. Участники акции собрались на площади Независимости. Сама площадь закрыта, по периметру выставлены металлические ограждения.
Как сообщает Deutsche Welle, в центре Минска наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом, закрыты станции метро.
По информации ТАСС, милиция начала задерживать протестующих на площади Независимости. В то же время стычка протестующих с силовиками произошла у здания КГБ Беларуси.
Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, однако участники акции протеста отбили нескольких задержанных. В результате силовики покинули место события на автомобилях.
Точное количество протестующих, вышедших на оппозиционный марш, не известно, но счет идет на десятки тысяч.