Эльман Пашаев пригрозил оппонентам разносом в суде

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал оппонентам в судебном разбирательстве «разнос» во время слушания. Соответствующее заявление он сделал в эфире НТВ.

Он также отметил, что обнаружил несколько «несостыковок» в деле артиста. Среди таковых он назвал факт отсутствия видео, как Ефремов направляется к месту смертельной аварии, хотя в центре Москвы находится множество камер наблюдения.

Юрист подчеркнул, что по дороге на Садовое кольцо Ефремов увидел человека у дороги, остановился, уступил ему водительское место, а сам пересел на пассажирское.

«Вот — камера, тут — камера, везде, на каждом шагу, а где видео? Именно в этой части, кто сел в машину? Где?» — сказал Пашаев.

При этом он назвал видеозапись с места ДТП «фейком низкой пробы». Он указал на разницу в обуви актера на нескольких видеороликах, сделанных сразу после смертельной аварии.