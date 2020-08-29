Назван возможный новый премьер Японии

Большинство японцев желают видеть на посту нового премьер-министра после отставки Синдзо Абэ экс-министра обороны страны Сигэру Исибу. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на социологические исследования.

Исибу поддерживают около 34% опрошенных, второе место по симпатиям граждан занял генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга — более 14%. На третье место вышел действующий министр обороны империи Таро Коно, его поддерживают более 13,5% опрошенных.

Кроме того, результаты опроса показали, что 48% граждан готовы проголосовать за правящую Либерально-демократическую партию Японии в октябре 2021 года.

Отмечается, что более половины опрошенных сочли уход Абэ целесообразным, однако около четверти респондентов заявили, что премьеру следовало сделать это раньше.