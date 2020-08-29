Турция анонсировала испытания собственных ракетных двигателей

Турция намерена приступить к испытаниям жидкостных ракетных двигателей собственного производства. Об этом заявил в воскресенье президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я хочу вам сообщить о том, что мы приступим к первым космическим испытаниям технологий жидкостных ракетных двигателей", - приводит его слова Anadolu.

Турецкий лидер также рассказал о достижениях республики в сфере производства различного рода вооружений. "Мы входим в тройку-четверку стран мира по производству беспилотных летательных аппаратов [БПЛА]. Мы успешно проводим трансграничные операции. Отдельного упоминания заслуживает наша первая морская ракета "Ястреб" (высокоточная ударная противокорабельная крылатая ракета, которая может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах – ред.), она поступит на вооружение до конца года. Теперь мы в космической лиге", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.