Монархисты призвали не свергать короля Таиланда

В таиландской столице Бангкоке на фоне многодневных студенческих протестов прошла акция монархистов. Они призвали защитить монархию, сообщает Reuters.

Члены монархической организации «Лояльный таиландец» выступили с тремя требованиями: не допускать роспуска парламента, изменять конституцию страны лишь по «подобающим каналам» и сурово наказывать всех, кто добивается изменения государственного строя.

Некоторые из участников махали флагами Таиланда, другие держали портреты короля Махи Вачиралонгкорна Рамы Х и плакаты с надписями «Спасем нацию», «Не притесняйте лоялистов» и «Свергать монархию — через мой труп». В мероприятии участвовали более тысячи человек, причем большинство составляли пожилые люди.