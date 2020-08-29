Коронавирус убивает мужчин чаще из-за тестостерона

Причиной того, что случаи летального исхода у мужчин при тяжелом течении коронавируса встречаются в полтора раза чаще, чем у женщин, назван тестостерон. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. Ее слова передает ТАСС со ссылкой на эфир программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», — рассказала специалист.