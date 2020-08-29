Помощник Лукашенко: «Переговоров с оппозицией не будет»

Вечером 30 августа к протестующим, оставшимся на площади Государственного флага, вышел помощник действующего президента Беларуси Николай Латышонок.

Он кратко прокомментировал жесткие разгоны 9-12 августа, а также заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет.

На вопрос, почему были такие жесткие разгоны после выборов, Латышенок ответил, что “были построены баррикады”.

"Перекрывались улицы и мешали обычным жителям двигаться по городу", – цитирует его РИА Новости.

Николай Латышонок также заявил, что переговоров с оппозицией не будет – "будут с инициативными группами со студенческих коллективов". Он также отметил, что Лукашенко находится в своей резиденции во дворце независимости. Ранее РИА Новости опубликовало фото действующего президента с автоматом.