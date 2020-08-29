Назван самый популярный твит в истории

Пост в Twitter о кончине американского актера Чедвика Боузмана, который ушел из жизни 28 августа в возрасте 43 лет, стал самым популярным в истории микроблога. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

"Твит, набравший наибольшее число лайков за все время. Дань уважения, достойная короля", - заявили в пресс-службе соцсети.

По состоянию на 17:00 (бакинское время) воскресенья запись с черно-белой фотографией Боузмана и новостью о его смерти набрала уже 6,7 млн отметок "нравится".

Боузман скончался от рака толстой кишки 4-й стадии. Актер известен по ролям в фильмах "Черная пантера", "21 мост" и "Пятеро одной крови" и "42".